"Можно менять названия хоть каждый день, но окружение Путина загоняет его в угол": Денисенко о "важных заявлениях" диктатора

Сегодня в пропагандистских СМИ РФ появилась информация о том, что Путин собирается обратиться к россиянам с важным заявлением, касающимся статуса так называемой "спецоперации".

Украине глобально все равно, объявит ли президент России Владимир Путин войну или военную антитеррористическую операцию, названия он может менять хоть каждый день, ведь это уже абсолютно ничего не изменит.

Об этом в Facebook написал советник министра внутренних дел и исполнительный директор Института будущего Вадим Денисенко.

"Сегодня Путин должен был выступить и затем отменил свое обращение к россиянам о войне. Для нас, на самом деле, глобально все равно: он объявит войну или военную антитеррористическую операцию. Мы просто понимаем: в РФ идет тренд по загонке Путина в угол. Загоняет его, его же ближайшее окружение, использующее военкоров и пропагандистов в своих целях (они и сами рады использоваться). И здесь мы подходим к точке бифуркации: либо они (эти загонщики) принимают решение запустить ядерное оружие и элиты создают Иран-2 или эти же элиты подводят ситуацию к самой горячей точке и не дают Путину это сделать в результате какого-нибудь дворцового переворота и начинают какие-то переговоры с Западои", — отметил Денисенко.

Советник министра внутренних дел подчеркнул, что второй вариант, то есть переговоры России, имеют больше шансов на воплощение в жизнь.

Он также отметил, что нагнетание ядерной угрозы будет сложным испытанием для психологического состояния миллионов, и призвал не верить всем слухам.

Напомним, у Путина заявили, что собираются оккупировать больше территории Украины. Спикер Путина Песков придумал новый бред о "возвращении в Россию" всех территорий Запорожской, Херсонской, Луганской и Донецкой областей.

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