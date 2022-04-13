"Можно надолго потерять всю восточную Европу": Зеленский обратился к парламенту Эстонии и поблагодарил за помощь

"Можно надолго потерять всю восточную Европу": Зеленский обратился к парламенту Эстонии и поблагодарил за помощь

Он выразил благодарность за то, что Эстония поддерживает украинских переселенцев и проводит многотысячные митинги.

Сейчас время, когда Россию можно остановить, или надолго потерять восток Европы и любую надежду на безопасную жизнь.

Об этом в ходе обращения к парламенту Эстонии сообщил Президент Украины Владимир Зеленский.

“Можно или остановить Россию, или надолго потерять всю восточную Европу и надежды на безопасную жизнь на континенте, которая регулировалась общепринятым правом, а не жестокой силой. Я благодарен, что вы это понимаете”, - акцентировал президент Украины Владимир Зеленский.

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Он также высказал слова благодарности за то, что Эстония поддерживает украинских переселенцев и проводит многотысячные митинги, призывающие к миру в нашей стране.

“Эстония одна из первых предоставила Украине оборонную помощь. Я благодарен вам за искреннюю поддержку наших переселенцев. Вы были и остаетесь образцовыми и принципиальными при рассмотрении вопросов о войне России в Украине”, - добавил Владимир Зеленский.

Напомним, что в селе на Херсонщине оккупанты расстреляли семерых людей и взорвали дом с их телами.

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