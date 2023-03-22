Можно ожидать "чего-то более интересного": какой будет новая военная помощь от Запада — эксперт

Сбитие россиянами американского беспилотника над Черным морем может подтолкнуть Соединенные Штаты к приятным неожиданностям для ВСУ.

В новом пакете военной помощи Украине от США на 350 млн долларов возможны сюрпризы от администрации Байдена.

Такое мнение в эксклюзивном интервью ТСН.ua высказал военный эксперт Украинского института будущего Иван Ступак.

В частности, он отметил, что в предоставленном пакете в одном из перечней есть ракеты к РСЗО Himars, но не указан какой именно радиус их действия. При этом он предположил, что США могут чем-нибудь приятно удивить ВСУ.

“История со сбитием американского беспилотника, возможно, стала катализатором для этого заявления и, возможно, будет передача чего-нибудь более интересного. Следует дождаться официальных заявлений представителей Белого дома”, — подчеркнул эксперт.

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Также Иван Ступак прокомментировал заявление Евросоюза о передаче Украине одного миллиона артиллерийских боеприпасов в течение следующих 12 месяцев.

“Нам выделяют снаряды, но физически их еще нет, часть из них еще производится. Это очень длительный процесс. В Европе действительно есть проблема с изготовлением снарядов, взрывчатки, пороха”, – пояснил он.

Эксперт напомнил, что ЕС выделил миллиард евро для компенсации странам, поставляющим в Украину снаряды.

"Один снаряд калибра 155 мм за последнее время подскочил в стоимости на 20% и стоимость одного снаряда достигает 850 евро. Украина выстреливает 3 тысячи снарядов в день, то есть 2,5 млн евро вылетает. Все эти заявления мотивированы, чтобы подтолкнуть Украину к решительным действиям”, — считает Иван Ступак.

Напомним, после сбития Россией американского дрона MQ-9 Reaper, США направили в Черное море новый беспилотник RQ-4 Global Hawk.

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