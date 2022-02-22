"Можно ожидать, что это война": бойцы на Приазовье оценивают обстрелы, которые активизировались после признания Путиным ОРДЛО

"Можно ожидать, что это война": бойцы на Приазовье оценивают обстрелы, которые активизировались после признания Путиным ОРДЛО

Уже под утро российские оккупанты снова открыли огонь из артиллерии.

Тревожная ночь на фронте – сразу после выступления кремлевского руководителя на передовой активизировались вражеские пулеметчики, снайперы и артиллеристы. Нашим бойцам оккупанты начали забрасывать в окопы гранаты и патроны ручных противотанковых гранатометов, а под утро возле Водяного снова падали тяжелые снаряды.

Об этом идет речь в сюжете ТСН.12.00.

Сейчас работают автоматы и пулеметы прямо по нашим укреплениям. Взрывы гранат у наших окопов и свист пуль над головами бойцов. "На самом деле сейчас ведется провокация на снайпера, чтобы мы выскочили", — говорят военные.

Звуки войны - это первые минуты на переднем крае – после выступления главы Кремля и признания им недореспублик. «Это придаст им уверенность, после такого заявления будут провокации с их стороны, вытаскивать нас на ответ, чтобы потом была картинка, как мы их обстреливаем, и обвинить. После этого заявления они начнут вести себя более агрессивно», – убеждены бойцы.

В большинстве своем бойцы не были удивлены такому финалу. Оккупанты просто легализовались на Востоке Украины. От Кремля никто хорошего не ожидал. Поэтому здесь в непосредственной близости от врага бойцы не выпускали из рук оружия. «Это было предсказуемо, что это наступит, просто конкретной даты никто не знает и никто не знает, что будет дальше – можно ожидать, что это война», – говорит боец ВСУ.

В прошлом боец на позывной "Спортсмен" профессионально занимался смешанными боями, но после травмы оставил спортивную карьеру и пошел в армию. Теперь на фронте в свои 21 защищает свою землю, потому что родом из Донбасса. Говорит, оккупанты прибегают к разным фейковым обстрелам и уловкам. "Наблюдалось вчера и сегодня попадание по своим позициям, работали из минометов, хотят показать, что у нас жертвы и Украина убивает во время перемирия", — объясняет боец.

Новости с фронта: ночью активизировались вражеские пулеметчики, снайперы и артиллеристы

Оккупанты накануне в день обстреляли село Водяное и окрестности из ствольной артиллерии. «На той стороне знают, что в селе проживают жители, но не мешало осуществить обстрелы, прилетали 122 снаряда и мины, а также прострелы из пулеметов, но ситуация в целом контролируемая», – убеждают бойцы.

Уже под утро российские оккупанты снова открыли огонь из артиллерии. Убийственные снаряды падали в полях, выворачивая корни деревьев и гектары приазовского чернозема, а осколки летели в село, в которой еще живут шесть человек.

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