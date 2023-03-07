Можно развернуть против широкого спектра угроз: немецкие военные учат украинцев использовать новую систему ПВО

Они опираются на свой опыт работы с подобными системами, уже введенными в Вооруженные Силы Германии.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в сообщении в социальных сетях.

Для этого моделируется использование системы с помощью общих сценариев.

«Украинский народ ежедневно подвергается атакам российской авиации. Целями российских захватчиков являются населенные пункты, критическая инфраструктура, такие как электростанции и мосты, а также войска в районах их дислокации. Систему вооружения IRIS-T SLM можно развернуть против широкого спектра угроз, включая воздушные угрозы. дроны, самолеты, вертолеты или крылатые ракеты», — говорится в сообщении

Напомним, что в своей речи о бюджете в июне 2022 года Федеральный канцлер Федеративной Республики Германии Олаф Шольц пообещал поддержать Украину в закупке системы вооружения IRIS-T SLM (Infra-Red Imaging System) инфракрасной головкой самонаведения и управляемым вектором тяги средней дальности).

Пока система доставлена ​​в Украину и используется Вооруженными Силами Украины для защиты населения и критической инфраструктуры от российских авиаударов. Она интегрирована в действующие системы противовоздушной обороны и теперь можно бороться с другими угрозами из воздуха.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что спасло защитников в первые дни войны и когда смогут сбивать ПВО все 100% целей.

Добавим, что Германия предоставит Украине две системы ПВО малого радиуса действия Skynex. Они будут на вооружении ВСУ уже в течение года.

К тому же Швеция предоставит Украине танки Leopard и системы ПВО IRIS-T и Hawk.

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