"Можно спать спокойно": эксперт заявил, что российские "мобики" не дойдут до Харькова и Одессы

Эсперт рассказал, почему у мобилизованной армии Путина нет шансов зайти в Одессу и Харьков.

Российская оккупационная армия не сможет добраться до Одессы. Для этого нужно либо сначала взять Николаев, либо взорвать морские десанты на побережье Одессы.

Об этом в эксклюзивном интервью ТСН.ua рассказал эксперт Defense Express Иван Киричевский.

"Относительно Одессы. Чтобы зайти в Одессу, им нужно сначала взять Николаев, что уже не реалистично. Чтобы высадить морские десанты возле Одессы у них нет средств в черноморском флоте, соответственно если они даже попытаются "частично" мобилизованных посадить на десантные корабли, то после появления комплексов "Гарпун" и "Нептун" эти корабли до берега не дойдут. Россиянам придется пережить новый вид поражения, когда они потеряли большое количество десантных кораблей еще и десант. Россиянам пока везло — что такое утопленные десантные корабли они не знают. все очень прекрасно понимают, именно поэтому они даже и не пытались подобного рода операции проводить или имитировать угрозу десантов", — отметил он.

Киричевский добавил, что то же касается и Харькова.

"Что касается Харькова – там ситуация ровно та же. Его не смогли взять элитные части армии РФ. Во время боев за город в марте были уничтожены элитные части. Аналитики Bloomberg на полном серьезе считают, что Путин сможет набрать один миллион призывников после того, как даже "частичная" мобилизация обрушивает экономику армии РФ, и что этот миллион удастся превратить в некую выстроенную массу.Жители Харькова могут спать спокойно, что один миллион путинских "мобиков" до них чисто физически до них не дойдет, ВСУ помогут им отправиться по правильному адресу ", — подчеркнул эксперт.

Напомним, что российские контрактники и наемники, уже успевшие побывать на фронте, рассказали, что ожидает в Украине только что мобилизованных российских воинов.