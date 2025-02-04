Мрут, как мухи: Украина получила рекордное количество запросов о пропавших военных РФ

В январе Украина получила рекордное количество запросов о пропавших без вести военнослужащих армии РФ.

Об этом сообщил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными (КШВОВ) в своем Telegram-канале.

В проект "Хочу найти" было отправлено 8548 заявок от родственников российских военных. Этот показатель на 22% больше по сравнению с предыдущим месяцем и является рекордным за все время работы проекта.

Всего в проект уже поступило более 60 тысяч обращений по поиску пропавших российских военных. Эта цифра не включает данные о погибших и в 2-3 раза меньше реального числа пропавших без вести россиян, ведь многие родственники еще не обратились в проект.

Из этих заявок подтверждено пребывание в плену 1790 военных армии РФ, из которых 408 уже были обменены на защитников Украины.

В КШВОВ отметили, что приведенные цифры меньше реального количества военнопленных, поскольку базируются только на полученных обращениях.

Рост количества запросов свидетельствует об огромных потерях врага, что не является удивительным, ведь командиры российских подразделений все чаще применяют практику "мясных штурмов", отправляют на передовую раненых и оставляют солдат на поле боя.

Напомним, по состоянию на утро 4 февраля ВСУ уничтожили 842 930 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки ликвидировано еще 1270 военных.

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