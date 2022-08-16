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Мстят из-за Крыма: мэр Житомира рассказал подробности ракетных обстрелов и предупредил об опасности

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Мстят из-за Крыма: мэр Житомира рассказал подробности ракетных обстрелов и предупредил об опасности

Фото: Associated Press

Российские оккупанты после "хлопка" в Крыму могут обстрелять гражданские объекты в Украине.

Так, 16 августа захватчики обстреляли Житомирский район. Масштабы разрушений и количество потерпевших устанавливаются.

Об этом сообщил городской голова Житомира Сергей Сухомлин.

"Были нанесены два ракетных удара возле города Житомира. Масштабы разрушений и есть ли пострадавшие — это уточняется. Об этом сообщит военное руководство", — подчеркнул Сухомлин.

Мэр Житомира отметил, что украинцам не следует игнорировать сигналы воздушной тревоги.

"После Крыма: взрывов на аэродроме "Саки" и на складах оружия в Джанкое, все же у них есть попытки показать, что они сильные и у них есть ракеты. А потому они могут спокойно ударить по гражданским объектам", — пояснил Сухомлин. .

Напомним, россияне нанесли ракетный удар по Житомирской области.

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