Мусиенко: основная угроза – не наступление на суше, а воздушная война с использованием дронов

РФ сосредоточилась на массированной воздушной кампании / © ТСН.ua

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Российское наступление продолжается и, вероятно, будет развиваться в таком же темпе, с периодическими всплесками активности на разных участках фронта. Впрочем, самая большая угроза сейчас не на земле, а в воздухе.

Такое мнение высказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

По его словам, Силы обороны Украины сдерживают врага и наносят ему значительные потери, не давая достичь стратегических успехов. В то же время, РФ сосредоточилась на другом векторе — массированной воздушной кампании.

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"Сейчас наибольших опасностей следует ожидать не на суше... А самые большие вызовы для нас - из воздуха", - отметил Мусиенко.

Россия активно использует дроны для атак на крупные города и гражданскую инфраструктуру, делая ставку на массовое производство относительно дешевых, но все более технически усовершенствованных беспилотников.

"Отныне дроны, даже не ракеты, будут приоритетными для России в воздушной войне. Цель ударов - максимальное разрушение, деморализация народа, провоцирование ухудшения внутриполитической обстановки", - подчеркнул эксперт.

Мусиенко подчеркивает, что современная война быстро трансформируется. Роботизированные системы, дроны, ПВО и средства радиоэлектронной борьбы становятся ключевыми элементами в поле боя.

“Рост украинских способностей наносить ответные удары с воздуха будет иметь важное значение”, – подытожил Мусиенко.

Ранее сообщалось, что у России нет сил для масштабного наступления в ближайшие несколько месяцев . Он возможен не раньше середины или конца лета.