Мусиенко: Парад в Москве — это спектакль, он не свидетельствует ни о какой силе армии РФ

На параде 9 мая в Москве не было современной бронетанковой техники, проехал только музейный Т-34. Однако это совсем не свидетельствует о реальном потенциале военно-промышленного комплекса России.

Такое мнение высказал в студии канала "Мы — Украина" военный эксперт Александр Мусиенко.

По его словам, парад нужно воспринимать исключительно как спектакль: “На самом деле это не имеет никакого значения. Происходящее в Москве и связанное с парадом вообще ни о чем. Это нужно воспринимать исключительно как спектакль, который нужен Путину, чтобы выйти и высказать несколько мнений. По параду нельзя судить ни о наличии техники, ни о ее находящемся в бою количестве ни о ее наличии или потенциале, который можно использовать на параде”.

Александр Мусиенко отметил, что стыдом является не отсутствие техники на параде, а сам парад в целом: “Стыдно проводить парад в таких условиях и выходить с теми месседжами, с которыми выходит Путин и продолжает рассказывать о том, как они защищаются и обороняются, восхваляя террор, убийства, военные преступления”.

На Россию смотрят как на варваров, подчеркнул эксперт: «В какой-то степени на все это смотрят и воспринимают как какие-то пережитки. На них смотрят, как на варваров, дикарей. Всегда появляются определенные комплексы. Потому на Россию так и смотрят. Для них этот парад играет "в минус". Они пропагандируют какую-то непонятную "победу", рассчитанную на внутреннюю аудиторию”.

Напомним, что Путин прибыл на главную площадь Москвы для выступления с чемоданом. На видео виден охранник, который был рядом с российским диктатором. Путин также обвинил Запад в провокации конфликтов и сеянные ненависти. Лидеры Армении, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана прибыли на парад.

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