Муж и отец погибших сегодня в Херсоне женщин решил присоединиться к ВСУ

Мужчина больше не видит для себя другого выхода.

Муж и отец погибших сегодня в Херсоне женщин решил присоединиться к рядам Вооруженных сил Украины после того, как узнал об их смерти.

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Об этом сообщил пресс-офицер комендатуры Херсона Дмитрий Плетенчук.

Он заявил, что мужчина больше не видит для себя иного выхода после ужасающего террористического акта российских захватчиков.

"Мне теперь только в армию, — говорит только что потерявший жену и дочь мужчина. Упоминается генерал Лебедь, который сам предупреждал, что нет более мотивированных солдат, чем те, кто все потерял. Сегодня стало на одного такого больше", — сообщил Плетенчук.

Напомним, ранее сообщалось, что в субботу, 15 апреля, был обстрелян Херсон. В городе погибли две женщины – 28-летняя дочь и ее 48-летняя мать.

Кроме того, мы ранее информировали, что 15 апреля около 12:20 в Херсоне прогремели взрывы. Воздушная тревога в регионе не была оглашена.

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