Муж Марички Падалко о ситуации с фронта, которая его растрогала: "Едва не расплакался"

Муж ведущей ТСН Марички Падалко Егор Соболев, защищающий Украину от российских захватчиков, вспомнил ситуацию с фронта, которая изрядно его растрогала.

Так, сейчас он находится на юге страны, где выполняет спецзадания.

Егор рассказал, что местные постоянно угощают бойцов вкусными ужинами. А на этой неделе произошла ситуация, из-за которой Соболев чуть не расплакался.

"После интенсивных обстрелов россиянами района, которые привели к потерям в том числе среди гражданских, в прифронтовом селе, сквозь которое мы возвращалась с позиций, две крошечные девочки — меньше нашей с Маричкой Падалко Кати — вышли на дорогу, и долго махали нам вслед, тщательно и с надеждой. Такое отношение общества и такая организация воинов — путь к скорейшей победе", — написал он на своей странице в Instagram.

Егор добавил, что украинцы сейчас делают большое дело, чтобы поколения маленьких девочек и их дети, внуки, правнуки жили счастливо и в безопасности в Украине.

В комментариях пользователи поблагодарили Соболева за защиту.

Спасибо, что защищаете наших детей и даете им возможность жить в своей стране и на своей земле!

Героям слава! Низкий поклон к самой земле!

Держитесь, спасибо ребята!

Напомним, Александр Эллерт рассекретил причину поездки в США. Также ведущий ответил, был ли в терробороне.

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