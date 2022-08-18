Муж Марички Падалко рассекретил, где сейчас находится на фронте и чем занимается

Муж ведущей ТСН на 1+1 Марички Падалко Егор Соболев, защищающий Украину от российских захватчиков, рассекретил, где сейчас находится.

На своей странице в Instagram Егор обнародовал пост, где поделился, что он на фронте на юге страны.

Соболев служит в подразделении, состоящем из спецназовцев и занимающемся разведкой, самостоятельным уничтожением врага и корректировкой артиллерии с помощью дронов. Как отметил он, последнее ему больше всего нравится делать.

"Всегда инициативные, всегда в боях, при этом по возможности создаются условия для восстановления сил. Каждая операция максимально тщательно планируется. С анализом разведданных, в том числе через программы ситуационной осведомленности. С дополнительным сбором данных, без которых успех операции сомнителен. По завершении — обязательный натовский after action review. Общее обсуждение, что вышло, как планировали; что — не как планировать; и какие выводы следует сделать каждому", — поделился он.

Егор Соболев / Фото: instagram.com/yehorsoboliev

Также избранник телезвезды положительно отозвался о своем командире. Его имени Соболев не назвал, лишь отметил, что он усердно помогает расти всем подчиненным и всегда готов поделиться информацией и поддержкой с другими подразделениями, с которыми пересекается в операциях.

"Командир определен боями – его авторитет базируется на его знаниях и умениях. При этом Т. не боится выражать собственное мнение высшему командованию – даже неудобное мнение – когда в этом нуждается задача", – добавил он.

Отметим, что Егор Соболев еще летом в прошлом году подписал контракт с ВСУ. Он был уверен, что Путин начнет полномасштабную войну. Во время вторжения мужчина выполнял различные задачи, в частности, в течение двух недель боролся с российскими оккупантами в Ирпене.

Напомним, Александр Эллерт рассекретил причину поездки в США. Также ведущий ответил, был ли в терробороне.

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