"Муж привез из Украины": в России жены солдат-мародеров продают награбленное имущество (фото)

"Муж привез из Украины": в России жены солдат-мародеров продают награбленное имущество (фото)

Мужчина украл инструменты в Украину и привез жене, а она продает.

В России жены военных, занимающихся мародерством в Украине, продают награбленное имущество в Сети. Они даже не стесняются и указывают, откуда взяли "товар".

Одно из таких объявлений размещено в "ВКонтакте".

"Продам набор Metabo за 2 тысячи 400 рублей, фирменный, в отличном состоянии, муж привез из "спецоперации" из Украины. Все вопросы в WhatsApp 8(919)8175573", — пишет женщина по имени Ирина Чеботкина.

Профиль россиянки уже заблокирован. Вероятно, из-за многочисленных жалоб, угроз и недовольства в комментариях под постом. Однако большинство возмущенных – украинцы.

Напомним, в России покупатели начали жаловаться на "космические" цены на импортные шампуни. К примеру, в московском магазине бутылка Head & Shoulders стоит от 650 до 850 рублей.

Скриншот

Читайте также: