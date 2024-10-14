Мужчин до 25 лет при оформлении паспорта будут автоматически вносить в реестр "Оберег"

Мужчин 16-25 лет будут автоматически вносить в реестр " Оберег " при оформлении паспорта. Ребят до 25 лет за границей также будут ставить на военный учет без медкомиссии, сообщил Донецкий областной ТЦК.

Об этом говорится в постановлении Кабмина №932 и уведомлены Донецкий областной ТЦК и СП.

Постановление позволяет автоматически обновлять данные о призывниках, военнообязанных и резервистах. Молодежь 17-25 лет сможет встать на учет без посещения территориальных центров и прохождения медкомиссии. Информация будет собираться из государственных реестров, что экономит время для ТЦК и призывников.

Также сообщается, что обновление данных о мужчинах от 16 до 60 лет будет происходить на основе информации из реестров Государственной миграционной службы, Министерства юстиции и Государственной пограничной службы. Донецкий территориальный центр комплектования и социальной поддержки отметил, что это поможет избежать ситуаций, когда повестки получают умершие люди или находящиеся под стражей, а также исправить ошибки в персональных данных.

В ТЦК рассказали, что молодые люди в возрасте от 16 до 25 лет, оформляющие паспорт, будут автоматически внесены в реестр "Оберег" без прохождения военно-врачебной комиссии. Это также касается тех, кто проживает за границей.

Важность электронных военных документов для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, находящихся за границей, будет проверяться через сотрудничество с Государственной миграционной службой. Это поможет обеспечить точность информации и снизить риск ошибок во время проверок. Дополнительно молодые люди до 25 лет смогут стать на военный учет без прохождения медкомиссии, даже если они находятся за границей.

Напомним, Кабмин изменил правила предоставления услуг почтовой связи, приравняя срок хранения повесток от ТЦК до судебных. Теперь у мужчин есть три дня, чтобы забрать заказное письмо из почты. Если этого не сделают, им грозит штраф от 17 до 25,5 тысячи гривен.

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