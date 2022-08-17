Мужчин не выпустят: в Раде не видят пока причин для открытия границ

С начала полномасштабного вторжения России в Украину на сайте Офиса президента зарегистрировали много петиций о снятии ограничений по выезду мужчин за границу, две из них набрали более 27 тысяч голосов и получили ответ Владимира Зеленского.

Однако, несмотря на остроту и дискуссионность, вопрос выезда мужчин призывного возраста за границу не решен, и нет уверенности, что он будет решен в ближайшее время.

Об этом 17 августа на брифинге в Укринформе заявил народный депутат, член Комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

Он отметил, что вопрос пересечения границы мужчинами призывного возраста активно дискутируется в парламенте с апреля-мая. Периодически нардепы регистрируют инициативы и предлагают разрешить выезжать за границу определенным категориям лиц. Чаще выезд предлагают разрешить морякам, которые работают на иностранных торговых судах и зарабатывают средства, которые затем поступают в Украину.

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"Этот вопрос очень сложный и неоднозначный. На сегодняшний день нет единства в понимании того, стоит или нет либерализовать выезд за границу для определенных категорий лиц, которые не служат в ВСУ, не проходили военную службу и не имеют военных навыков", — сказал Вениславский.

Однако все граждане Украины равны и устанавливать какие-то преференции или ограничения в зависимости от профессиональных навыков или профессий государство не может и не будет, подчеркнул он.

Депутат отметил, что пока нет острой потребности в дополнительной мобилизации. Однако периодически проводится призыв на военную службу по мобилизации, включая тех, кто не проходил военную службу. В то же время есть специальности, в которых остро нуждается сектор безопасности и обороны, например врачи, работники службы связи и т.д.

"Вопрос либерализации выезда за границу еще не решен. Центры комплектования и социальной защиты, бывшие военкоматы, вручают повестки и мобилизуют лица, необходимые для соответствующих целей. Соответственно, в любое время может возникнуть необходимость дополнительной мобилизации или призыва конкретной категории лиц", – сказал он.

Напомним, что в Украине с начала полномасштабного вторжения РФ действует военное положение и, соответственно, общая мобилизация, согласно которой военнообязанные граждане, а это мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, не имеют права выезжать за границу.

Недавно Верховная Рада продлила военное положение в Украине и общую мобилизацию до 21 ноября.

Стоит отметить, что мобилизация продолжается без волн и ТСН.ua ранее объяснил, какова процедура вручения повесток.

ЗЕЛЕНСКИЙ: Нужно запретить выезд всем россиянам за границу

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