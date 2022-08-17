"Мужчин раздевают для досмотра": после утренних взрывов в Мелитополе оккупанты проводят тотальную фильтрацию

После утреннего взрыва в захваченном Мелитополе оккупанты оцепили район ЧП и заблокировали выезд из города даже в сторону Крыма.

По словам мэра Мелитополя Ивана Федорова, последствия взрывов уже видны для жителей города, и они, мягко говоря, неприятны.

Об этом Федоров сообщил в эфире телемарафона.

"Сейчас они (оккупанты – ред.) оцепили весь район. Нам не известно последствия и сколько врагов уничтожено или пострадало", — рассказал мэр Мелитополя.

Федоров говорит, что русские заблокировали выезд из города. А на въезде проводят тотальную фильтрацию, которая доходит даже до того, что мужчин раздевают для досмотра.

Федоров добавил, что после вчерашних взрывов не работает российское пропагандистское телевидение.

Напомним, 17 августа сильный взрыв прогремел в центре Мелитополя, где расположена одна из комендатур оккупантов. Это уже третий взрыв в захваченном россиянами городе за последние два дня.

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