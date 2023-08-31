Мужчин, сбежавших за границу от мобилизации, могут экстрадировать в Украину — Арахамия

Глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия пояснил, что тех мужчин, которые выехали за границу с помощью поддельных справок о "непригодности" к мобилизации, могут экстрадировать в Украину и наказать их в соответствии с законодательством.

Об этом он сказал 31 августа в эфире телемарафона.

Арахамия отметил, что проверки ВВК и ТЦК и СП выявили ряд нарушений и фактов коррупции. Он подчеркнул, что кроме тех, кто получал взятки, есть и те, кто их давал.

"Если кто-то коррумпировал должностное лицо, то согласно нашему законодательству ответственность несут обе стороны. Здесь много работы будет у правоохранительных органов, которые должны согласно Уголовно-процессуальному кодексу все это правильно оформить, легализовать все эти доказательства и выдвигать обвинения. Что будет с людьми, которые это делали, они будут нести ответственность согласно законам за дачу взятки, за подделку документов, за уклонение от мобилизации", - сказал нардеп.

Давид Арахамия отметил, что сложно привлечь к ответственности уехавших из Украины уклонистов. Однако таких людей можно экстрадировать в Украину и наказать за нарушение.

"Есть вопрос важный, каким образом привлекать уже выехавших людей. До них дотянуться прямо сейчас у правоохранителей нет возможности, но согласно действующему Уголовно-процессуальному кодексу у нас сейчас очень усилилось направление международно-правовой помощи и у любой фактически (кроме России) стране мира наши правоохранительные органы могут прийти и сделать запросы на экстрадицию таких людей, и привезти их в Украину, чтобы они несли соответствующую ответственность", — пояснил он.

Напомним, Арахамия также заявил, что граждане Украины потратили десятки миллионов долларов, чтобы получить сфальсифицированный документ, позволявший уклониться от призыва в армию.

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