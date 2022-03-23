Мужчина, игравший диджея на концерте Путина в Москве, оказался сотрудником госохраны (фото)

Судя по всему, "актер" – сотрудник Федеральной службы охраны Российской Федерации.

В Сети предположили, что мужчина, "игравший" диджея на пропагандистском концерте Путина на стадионе "Лужники" в Москве, может быть сотрудником российской государственной охраны.

Поиск по фото показал соответствующий результат.

Судя по всему, "актер" – работник Федеральной службы охраны Российской Федерации.

Напомним, что российский гимнаст вышел на путинский митинг в "Лужниках" с чужой медалью, его высмеяли в Сети.

В Москве на стадионе "Лужники" 18 марта россияне с размахом отпраздновали годовщину незаконной оккупации Крыма, пока в Украине их военные сотнями убивают невинных людей и уничтожают города. На мероприятии даже появился президент Владимир Путин, развязавший войну.

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