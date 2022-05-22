Мужчина из Северодонецка проехал 65 км на велосипеде под вражескими обстрелами, спасаясь от смерти (видео)

Луганские спасатели, эвакуируя от постоянных обстрелов жителей Лисичанска, на дороге встретили северодончанина. Мужчина рассказал, что он проехал 65 км на велосипеде, убегая от войны.

Глава Луганской ОГА Сергей Гайдай сообщил, что эвакуировали трех жителей Лисичанска и увидели истощенного мужчину, нуждавшегося в помощи.

Видео спасения глава области разместил в социальных сетях.

Также читайте Россия снова обстреляла Днепропетровскую область: в три населенных пункта прилетело 12 снарядов

Впоследствии выяснилось, что мужчину зовут Ариф Багиров. Он – волонтер из Северодонецка. Багиров еще в апреле организовал местную волонтерскую сеть. Более 10 курьеров передвигались по опасному городу, чтобы подвозить еду или лекарства маломобильным северодончанам. Ездили на уцелевших машинах, на велосипедах или ходили пешком. Мужчина помогал до последнего. Сейчас ситуация в Северодонецке крайне обострена, поэтому мужчина решил эвакуироваться самостоятельно. Для этого использовал велосипед.

"Истощенного жителя областного центра доставили в безопасное место и предоставили ему временное убежище", — написал Гайдай и добавил: "На такие поступки способны люди, спасаясь от российской смерти".

Напомним, Российская Федерация бросила на взятие Луганщины всю живую силу и военную технику. Оккупанты пытаются прорвать линию обороны области и уничтожают населенные пункты с землей.

Читайте также: