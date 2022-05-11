Мужчина прошел 200 километров из Мариуполя с собачкой: она стерла лапки, а он благодарит ее, что отвлекала врага

Мужчина прошел 200 километров из Мариуполя с собачкой: она стерла лапки, а он благодарит ее, что отвлекала врага

История о 60-летнем Игоре и его маленькой собачке Жуже, которые пешком смогли выйти из оккупированного Мариуполя и добраться до Запорожья, уже стала легендарной.

Сейчас Жужа наслаждается весной в столичном парке, она находится в безопасности. Однако две недели назад она со своим хозяином Игорем отправилась в чрезвычайно опасное путешествие из оккупированного Мариуполя в Запорожье, говорится в ТСН.

Игорь говорит, она уже более спокойная, однако до сих пор вздрагивает от громких звуков. Мариупольцы Жужа и Игорь прожили в Мариуполе под постоянными обстрелами почти два месяца. И однажды утром 60-летний мужчина понял, надо бежать сначала в Запорожье, а затем в Киев, где живут его родители. Отправились накануне Пасхи, разрушенным городом, разбитыми дорогами, через 25 российских блокпостов. «Миловали. Собачка – это отвлекающий момент, я потом понял», — говорит мужчина.

Несколько ночей пришлось провести на блок-постах оккупантов, иногда ночевали в домах незнакомцев. Между Мариуполем и Запорожьем – более 200 километров. Путь казался почти непреодолимым для маленькой Жужи. «Ложится, не хочет идти, а я ее уговариваю: "дедушка увидишь, ты его любишь", будто понимала, шла дальше. Это друг мой по жизни, последние 9 лет. Я бы ее нес даже», — убеждает мужчина.

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Когда до Запорожья оставалось 80 километров, лапы собаки были стерты об асфальт, а Игорь начал отчаиваться, тогда друзей подобрал грузовик. Муж говорит, когда услышали, что он из Мариуполя, согласились поднять без колебаний.

Новый знакомый довез храбрецов в Запорожье, а там их встретили волонтеры. «Она закричала – человек из Мариуполя. Там все даже есть побросали. Основное внимание было на ней, мне даже обидно было», — в шутку говорит Игорь.

Людмила Швайка – запорожская волонтер, которая предоставила Жуже первую помощь. «Я повернула, а у нее лапки кровоточили. Особенно передние подушечки стёрты к крови. Их привезли в обед к нам, и она не сделала ни шага к вечеру. И я в том же ящике отнесла ее на поезд в вагон. Она не выходила оттуда, лежала», – рассказывает волонтер.

Теперь Жужа и Игорь живут у родителей мужчиины в Киеве, и он до сих пор просыпается в 5 утра. «Там когда первый выстрел производился, сразу весь город просыпался и сразу одеваться надо. Думал, что если убьет, чтобы прилично выглядеть, чтобы не валялся голый», – вспоминает Игорь.

Свое опасное путешествие друзья уже могут вспоминать с улыбкой.

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