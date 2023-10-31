Мужчина сгорел в автомобиле: оккупанты обстреляли Херсон (фото)

Оккупационная армия РФ в течение утра 31 октября несколько раз обстреляла Херсон. В результате атаки есть жертва и раненый.

Об этом рассказал начальник Херсонской ГВА Роман Мрочко.

Так, около 10:00 оккупанты обстреляли Херсон. В пригороде попали в машину. Она загорелась. После тушения пожара в салоне обнаружили тело погибшего.

Сгоревший автомобиль после удара оккупантов/ Фото: Херсонская областная прокуратура

А после 11:00 российские оккупационные войска накрыли массированным огнем Центральный район Херсона.

"В результате обстрела есть разрушение складских помещений, повреждено около 10 автомобилей. К настоящему времени известно об одном раненом. Мужчина 34 лет получил осколочные травмы ног. Его госпитализировали", — говорится в сообщении.

Напомним, в Кривом Роге раздались взрывы – первые детали.

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