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Мужчина в обмен на ношеную шубу: вдовы "героев Новороссии" получили циничные подарки (фото)

Автор
Дмитрий ГулийчукДмитрий Гулийчук
Дата публикации
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Мужчина в обмен на ношеную шубу: вдовы "героев Новороссии" получили циничные подарки (фото)

Фото: Фото из социальных сетей

Вдовы погибших в составе оккупационной армии РФ жителей захваченного Донбасса получили циничные подарки от "волонтеров".

Вдовам ликвидированных коллаборантов из оккупированного Донбасса и так называемые "волонтеры" раздали намародеренные шубы.

Ответные фото появились в пророссийских Telegram-каналах.

Судя по фотографиям, вдовы захватчиков решили, что шуба в обмен на мужчину – хороший вариант, ведь радостно улыбаются, рассматривая подарки.

"Казалось бы, логично передать вдовам деньги, а не шубы. Наверное, они потратили бы их на что-то другое, необходимое в их нынешней ситуации. Но все же понимают, почему дарят ношеные шубы и где эти шубы взяли. Да-да, это все из домов "освобожденных" жителей Донбасса. То, что лучше – везут в Россию, домой. Ну а что хуже – "вдовам Новороссии". Впрочем, судя по фото, вдовы вполне довольны. Изношенная шуба вместо мужчины-новороса – вполне ок", – отметил журналист Денис Казанский.

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Ранее вдова российского полковника, якобы выпустившего у себя пять пуль, обратилась к Путину.

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Дата публикации
Просмотры
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