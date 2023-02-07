Мужчина в обмен на ношеную шубу: вдовы "героев Новороссии" получили циничные подарки (фото)

Вдовам ликвидированных коллаборантов из оккупированного Донбасса и так называемые "волонтеры" раздали намародеренные шубы.

Ответные фото появились в пророссийских Telegram-каналах.

Судя по фотографиям, вдовы захватчиков решили, что шуба в обмен на мужчину – хороший вариант, ведь радостно улыбаются, рассматривая подарки.

"Казалось бы, логично передать вдовам деньги, а не шубы. Наверное, они потратили бы их на что-то другое, необходимое в их нынешней ситуации. Но все же понимают, почему дарят ношеные шубы и где эти шубы взяли. Да-да, это все из домов "освобожденных" жителей Донбасса. То, что лучше – везут в Россию, домой. Ну а что хуже – "вдовам Новороссии". Впрочем, судя по фото, вдовы вполне довольны. Изношенная шуба вместо мужчины-новороса – вполне ок", – отметил журналист Денис Казанский.