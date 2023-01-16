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Мужчина зажимал артерию: в Днепре чудом выжила известная бизнес-тренер

Мужчина зажимал артерию: в Днепре чудом выжила известная бизнес-тренер

Фото: Associated Press

Женщина получила травмы.

В доме на ул. Набережной Победы, 118, в которую попала российская ракета, на 9 этаже жила семья известной бизнес-тренера Ольги Ботвиновой. Семья уже дважды убегала от "русского мира" – в 2014 году из Донецка, где оставили успешный бизнес и дом, а весной 2022 года – из Херсона.

Об этом сообщает сайт "Наш город".

Убежище и новые возможности для развития Ольга нашла в Днепре: женщина работала, организовывали большие мероприятия. Во время ракетной атаки Ольга с мужем находились на 9 этаже разрушенного сейчас подъезда. Женщина получила травмы. Мужчина долгое время зажимал артерию, чтобы она дождалась помощи.

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Напомним, 14 января Россия массированно атаковала Украину ракетами. По данным Воздушных сил ВСУ, оккупанты выпустили 38 ракет разных типов. Силы ПВО уничтожили 25 из них.

Одна из крылатых ракет Х-22 попала в многоэтажку в Днепре. Уже почти 40 часов идет спасательно-поисковая операция в Днепре. По последним данным, погибли 35 человек.

В Днепре объявили трехдневный траур по погибшим в результате российской ракетной атаки на жилой дом.

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