Мужчина зажимал артерию: в Днепре чудом выжила известная бизнес-тренер

В доме на ул. Набережной Победы, 118, в которую попала российская ракета, на 9 этаже жила семья известной бизнес-тренера Ольги Ботвиновой. Семья уже дважды убегала от "русского мира" – в 2014 году из Донецка, где оставили успешный бизнес и дом, а весной 2022 года – из Херсона.

Об этом сообщает сайт "Наш город".

Убежище и новые возможности для развития Ольга нашла в Днепре: женщина работала, организовывали большие мероприятия. Во время ракетной атаки Ольга с мужем находились на 9 этаже разрушенного сейчас подъезда. Женщина получила травмы. Мужчина долгое время зажимал артерию, чтобы она дождалась помощи.

Напомним, 14 января Россия массированно атаковала Украину ракетами. По данным Воздушных сил ВСУ, оккупанты выпустили 38 ракет разных типов. Силы ПВО уничтожили 25 из них.

Одна из крылатых ракет Х-22 попала в многоэтажку в Днепре. Уже почти 40 часов идет спасательно-поисковая операция в Днепре. По последним данным, погибли 35 человек.

В Днепре объявили трехдневный траур по погибшим в результате российской ракетной атаки на жилой дом.

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