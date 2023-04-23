Мужчинам, кроме повестки, могут вручить оповещение: что это за документ и имеет ли юридическую силу

В Украине продолжается всеобщая мобилизация. Военнообязанные мужчины, кроме повестки, могут получить оповещение – документ не обязательно предусматривает призыв, но тоже является инструментом ТЦК и СП для вручения повесток.

Что это за документ, и чем он отличается от повестки, в комментарии "24 каналу" рассказал Владислав Юрчак, юрист адвокатского объединения T&T Partners.

Юрист пояснил, что оповещение составляется на основании распоряжения руководителя районного (городского) ТЦК и СП. Оно может быть адресовано органам местного самоуправления, руководителям предприятий, учреждений, организаций, в том числе учебным заведениям, независимо от подчинения и формы собственности.

Документ, прежде всего, означает, что мужчине сообщили о том, что он должен стать на учет, или уточнить свои учетные данные.

"Это не обязательно трансформируется в непременную мобилизацию, а может быть связано с желанием уточнения информации и учета, а также формированием резерва. Надо понимать, что пока Россия не исчезнет с политической карты мира, всеобщая военная служба в Украине никуда не исчезнет", – отметил Владислав Юрчак.

То есть соответствующим лицам устанавливается обязанность осуществить оповещение конкретного списка граждан об их вызове в ТЦК и СП и обеспечить их прибытие в ТЦК и СП в сроки, указанные в повестках, которые, как правило, прилагаются к такому оповещению.

В то время как повестка – это конкретное предписание, которое касается конкретного лица и устанавливает ему обязанность прибыть в ТЦК и СП.

Юрист также подчеркнул, что с точки зрения юридической силы, для военнообязанных оповещение не обязывает к каким-либо действиям, однако получение повестки в результате уведомления влечет юридические последствия.

Касательно работодателей, руководителей учреждений, предприятий и организаций, а также должностных лиц – в случае невыполнения ими обязанностей, установленных в распоряжении руководителя ТЦК и СП, лица могут нести административную ответственность по статье 210-1 КУоАП. Она предусматривает санкцию в виде штрафа в размере от 1700 до 3400 грн и от 3400 до 5100 грн штрафа для должностных лиц.

Напомним, на период военного положения в Украине мужчинам от 18 до 60 лет запрещено выезжать за границу, однако это касается не всех лиц призывного возраста.

Глава Минцифры Украины Михаил Федоров прокомментировал планы властей о рассылке повесток через приложение "Дія".

Читайте также: