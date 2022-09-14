Мужчинам могут разрешить ехать за границу при условии ежемесячного взноса на ВСУ: подробности

Чтобы граждане Украины получили такое разрешение ежемесячно, необходимо будет платить 13 тыс. грн на нужды ВСУ.

Об этом говорится в проекте закона, опубликованном на сайте Верховной Рады.

Инициатором законопроекта является "слуга народа" Мазурашу Георгий Георгиевич. Он предлагает разрешить мужчинам ехать из Украины при взносе в размере 13 тыс. грн, которые затем направят на нужды ВСУ. Эти средства нужно будет платить ежемесячно.

"Главной целью законопроекта является внесение в законодательство изменений, способствующих уменьшению количества граждан, которые не могут заработать на себя и семью, увеличению финансовой поддержки ВСУ, укреплению экономики и обороноспособности государства, снижению градуса социально-экономического напряжения", — говорится в пояснительной. записке.

Напомним, во время действия военного положения мужчины от 18 до 60 лет могут выезжать за границу для сопровождения родных на лечение.

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