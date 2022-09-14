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Мужчинам могут разрешить ехать за границу при условии ежемесячного взноса на ВСУ: подробности

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Мужчинам могут разрешить ехать за границу при условии ежемесячного взноса на ВСУ: подробности

Депутаты Верховной Рады зарегистрировали проект закона, позволяющий мужчинам выезжать за границу.

Чтобы граждане Украины получили такое разрешение ежемесячно, необходимо будет платить 13 тыс. грн на нужды ВСУ.

Об этом говорится в проекте закона, опубликованном на сайте Верховной Рады.

Инициатором законопроекта является "слуга народа" Мазурашу Георгий Георгиевич. Он предлагает разрешить мужчинам ехать из Украины при взносе в размере 13 тыс. грн, которые затем направят на нужды ВСУ. Эти средства нужно будет платить ежемесячно.

"Главной целью законопроекта является внесение в законодательство изменений, способствующих уменьшению количества граждан, которые не могут заработать на себя и семью, увеличению финансовой поддержки ВСУ, укреплению экономики и обороноспособности государства, снижению градуса социально-экономического напряжения", — говорится в пояснительной. записке.

Напомним, во время действия военного положения мужчины от 18 до 60 лет могут выезжать за границу для сопровождения родных на лечение.

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