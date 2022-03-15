Стало плохо во время эвакуации: у мужчины не выдержало сердце после обстрела его дома на Оболони

Стало плохо во время эвакуации: у мужчины не выдержало сердце после обстрела его дома на Оболони

У каждого спасенного своя история спасения.

От обстрела жилого дома на Оболони пострадали исключительно мирные жители, еще спавшие в своих домах.

Об этом говорится в ТСН.

Взрыв произошел около 5 утра, когда почти все еще спали. От ударившего по дому теперь остались полуметровые куски железа.

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Сразу после попадания к изуродованному сооружению приходят люди, которые ищут родных. Здесь у каждого своя история спасения.

- У нас заклинило дверь и ребята вырезали дверь, и так уже спустились

- Пожарные вывели через крышу, собаку на руках выносили, лапки ранены, там стекло все разбито

– Только что звонила маме в Россию и сказала, что я российская, но российская гражданка Украины. Мама сейчас в России, так я сказала, я даже фамилию изменю, чтобы не было даже фамилии нашей

- Я калека, я в подвал не могла спуститься, я спала в коридоре, человек вон упал и лежит мертв, накрыли

Его звали Владимир, и сердце его не выдержало такой нагрузки. «Сказала вот его жена, что спускался по лестнице, когда эвакуировали, спускался и плохо ему стало», — говорят соседи.

Столица пережила несколько ракетных обстрелов – пострадали мирные жители на Оболони

Испуганных людей уводят в палатку Красного креста – его здесь оперативно развернули с утра. Люди в копоти.

«Минуты две проснулась, сижу и хоп – в окно огонь врезался, я увидела, а потом все стало как в тумане, страшно смотреть. У меня соседка Лена. Я к ней, она выходит. Я выходить, а лестницы и нет», — рассказывает спасенная.

У Александра распухли глаза от дыма – еще и одеться не успел. «У меня все горело», – говорит он.

Анжелика не ходит, но ее да еще и собачку Есению тоже смогли вынести. «Спасатели парни-молодцы, на носилках с 7 этажа вверх через крышу быстро, оперативно», – рассказывает женщина.

В квартиры почти сразу начинают возвращаться люди, чтобы взять хоть какие-то свои вещи. А дальше много работы для спасателей. Через три часа после взрыва можно впервые передохнуть, только тогда ситуация стала контролируемой.

Максима спасли из дома его гитару, но его кошка погибла. А Олег не обращает внимания на свое поцарапанное и окровавленное лицо, кошка Зиза осталась под завалами, спасла ее через несколько минут. "Жива, теперь можно и за автомат", — говорит Олег.