Мужчину вместе с братьями россияне пытали и расстреляли, но он выжил и сумел спастись из братской могилы

Мужчину вместе с братьями россияне пытали и расстреляли, но он выжил и сумел спастись из братской могилы

Житель села на Черниговщине Николай Куличенко, которого пытали и расстреляли российские солдаты — сумел вылезти из братской могилы и добраться до дома.

Николая и двух его братьев оккупанты обвинили в партизанщине и пытались выбить из них признание. Не получив нужной информации, в трех родных братьев решисты выстрелили и зарыли их в поле. Но чудом один из мужчин выжил, говорится в ТСН.

Его жизнь должна была закончится в неглубокой яме, выкопанной русскими солдатами, но в свои 33 Николай Куличенко получил свою историю воскресения.

Село Довжик на Черниговщине россияне оккупировали в первые дни войны. Через село вражеская техника непрерывно двигалась в сторону Чернигова, одну из колонн взорвали украинские защитники и россияне начали поиск партизан. «В каждый дом заходили, раздевали, клали головой на пол и детей клали, было страшно», – рассказывает Николай.

Один из братьев семьи Куличенко – служил в АТО. Рашисты узнали о военном опыте младшего брата Евгения и всех троих забрали в штаб на допрос. В селе Вишневом на пилораме российские орки обустроили командный пункт, так что сюда свозили пленных украинцев, и военных, и мирных. «Один чем к горлу приставив, другой автоматом в живот, а потом в рот засунул мне ствол и говорит: «Говори, падло, кто взорвал колонну?», – рассказывает страшные воспоминания Николай.

На допросах особой жестокостью отмечался кадыровец по прозвищу «Чикотило», что был у рашистов главным палачом. «Если не будешь говорить, то ты у меня будешь 82-м на счету», – пересказывает слова палача мужчина.

Через три дня невероятных издевательств и жестоких допросов троих братьев вывезли в посадку у дороги и хладнокровно расстреляли. «Как произошел выстрел, я покрутил головой, пуля мне вошла в щеку, был вход и выход», – показывает ранение Николай.

Тогда мужчина притворился мертвым, его сбросили в яму первым. Сверху привалили телами двух его убитых братьев и начали закапывать, мужчина рассказывает, что сгруппировался и дышал под себя. Несколько минут в братской могиле Николай запомнил навсегда, потому что здесь его судьба балансировала на грани жизни и смерти. «Я вот так лежал и выталкивал спиной Диму и вылез сам», — рассказывает о своем спасении Николай.

Раненому мужчине удалось развязать веревку на глазах и ногах. И отправиться в поисках собственного дома. Вернувшись с того света, он целые сутки бродил по полям и дорогам, минуя вражеские блок-посты и ночевая в заброшенных домах.

Восстал из могилы: житель Черниговщины буквально вернулся с того света после расстрела захватчиками.

Без помощи местных Николай вряд ли бы нашел дорогу домой. Одна из женщин нарисовала карту местности и расположение русских блок-постов. «Увидела очень избитого, синего, пригласила в дом позавтракать, одежду дала», — говорит Валентина.

Своих пропавших братьев несколько дней искала и родная сестра Ирина. Во время ареста ее не было дома. «Я себя чувствовала виноватой, что не была дома, может я их упросила бы, падала на колени, чтобы только их не забирали. Это единственное, что у меня осталось в жизни», – говорит сестра убитых Ирина.

Раненый мужчина все же нашел дорогу домой, а через неделю село освободили от оккупантов. С шестой попытки Николай вместе со следователями СБУ отыскали братскую могилу. Теперь его братья похоронены на кладбище. А Николай планирует стать долгожителем, потому что теперь жить ему придется за троих.

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