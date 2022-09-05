Мужчины на улицах исчезли: в Луганской области оккупанты усилили принудительную мобилизацию

В Луганской области на временно оккупированных территориях россияне ужесточили принудительную мобилизацию.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"По несколько сотен оккупантов ежедневно погибают или получают ранения. Мужчины на улицах оккупированной Луганщины почти исчезли. Особенно после знаменитого видео, когда у детсада мобилизовали отца-одиночку, практически оставив ребенка сиротой", — написал он.

Тем временем президент Зеленский отчитался об успехах 54-й отдельной механизированной бригады имени гетмана Ивана Мазепы, которая в направлении Лисичанск-Северск продвинулась вперед и заняла определенные высоты.

"Удерживать фронт оккупантам нечем. Поэтому они не просто хватают всех, кого видят, но и прибегают к новым методам выманивания мужчин из убежищ. Поэтому необходимо призвать еще 10 тысяч нежелающих стать "пушечным мясом". Такие показатели озвучила Россия", — отметил Гайдай.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение продолжается уже 194-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения инфраструктуре.

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