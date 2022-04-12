Мужчины под видом дальнобоев убегают в ЕС: эксперт объяснил, почему эта схема недейственная

Мужчины под видом дальнобоев убегают в ЕС: эксперт объяснил, почему эта схема недейственная

Пограничники тщательно проверяют дальнобойщиков, совершающих первый рейс.

Уже 48-й день украинская армия успешно отбивает атаки российских оккупантов и защищает Украину.

С 24 февраля 2022 года – начала полномасштабного вторжения России, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об всеобщей мобилизации. 3 марта 2022 г. Верховная рада утвердила указ президента.

Общая мобилизация – это пополнение армии новыми военнослужащими. Проводится общая мобилизация в течение 90 суток после объявления, т.е. с 24 февраля 2022 года. Мобилизации подлежат граждане, способные выполнять воинскую обязанность в возрасте от 18 до 60 лет.

Однако, не все украинские мужчины готовы защищать родную землю. Уже с первых дней войны пограничники и полиция начали сообщать о незаконных схемах пересечения военнообязанных государственной границы.

Схемы были разными: попытки дать взятку пограничнику, кто-то прятался в багажнике автомобиля, или в "боксе малыша", другие же подделывали справки о "смерти" жены, чтобы выехать с ребенком как единственный опекун, другие же храбрецы даже пробовали переплывать реки к границе соседнего государства.

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И вот пограничники отчитываются о новой мошеннической схеме – канал незаконного пересечения границы "дальнобойщиками". Мужчины регистрируются как участники международных перевозок, чтобы бежать из Украины. Не последнее место в этой схеме занимают фирмы, занимающиеся международными перевозками, и берут на работу таких мужчин.

Как сообщил ТСН.ua владелец логистической компании "Европейские транспортные системы" Александр Миняйло, схема пересечения границы под видом дальнобойщиков работала уже с первых дней войны. Мужчины обзванивали разные компании с целью быстрого трудоустройства, в частности, обращались и в его компанию, однако он отказывал.

"Полтора месяца почти работала схема. Они по всем компаниям звонили. Я знаю, что некоторые компании пошли на это и предоставляли справки, что человек у них работает", – отмечает Александр.

По словам участника рынка, дальнобойщик должен вернуться в 30-дневный срок или предоставить мотивированную причину, почему он задержался.

"Я так понимаю, что они пересекают украинскую границу, как водители, а на европейской границе их не особо проверяют, потому что сейчас большой поток беженцев из Украины, Европа принимает всех. И подают мужчины потом на беженство скорее всего", — говорит он.

По его словам, некоторые недобросовестные пограничники действительно получают большие деньги за незаконное пересечение границы.

"Понятно, что есть в пограничной службе много порядочных людей. Но действительно некоторым предлагают большие деньги за услуги незаконного пересечения границы. И у кого там совесть родители особо не воспитали, в пограничную службу много людей пошло работать не только за зарплату, поэтому есть такая история", – говорит он.

Однако эта схема рискованна, поскольку пограничникам нужно отчитываться, в ЕС также подают информацию о количестве людей, в частности мужчин, пересекших европейскую границу.

По его словам, вопросы незаконного пересечения можно урегулировать на законном уровне.

"В принципе этот вопрос (незаконного пересечения – ред.) можно урегулировать, просто я бы подходил к нему более глобально, я бы этот канал перекрывал, но не таким образом, кого-то ловим и закрываем какую-то схему. Ведь схему придумают новую, и еще какую-то, начиная от того, что будут просто за руку переводить через границу. И такое тоже происходит – у нас большая граница с Европой. И много, пожалуй, желающих", — считает эксперт.

Напомним, в Раде предлагают наказывать мужчин, не вернувшихся из-за границы во время войны.

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