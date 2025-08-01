- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 195
- Время на прочтение
- 2 мин
Мужчины после 25 лет больше не обязаны появляться в ТЦК для изменения статуса: новые правила от Минобороны
После достижения 25-летнего возраста гражданин из призывника превратится в военнообязанного автоматически
Министерство обороны Украины упростило процедуру перехода мужчин из призывного на военнообязанный статус. Теперь мужчины, достигшие 25-летнего возраста, больше не должны самостоятельно обращаться в территориальные центры комплектования (ТЦК), чтобы изменить свой статус в военном учете. Все необходимые изменения будут происходить автоматически .
Данные будут вноситься в реестр без личной явки
Согласно разъяснению Министерства обороны, после достижения 25-летнего возраста мужчины, его учетные данные в течение 30 дней будут автоматически обновляться в Едином государственном реестре военнообязанных. В этот период будет происходить изменение учетного статуса с призывника на военнообязанного без обязанности лично являться в ТЦК.
После обновления данных таким гражданам будет присваиваться первоначальное воинское звание — «солдат (матрос) запаса». Это значит, что мужчина переходит в запас и становится на военный учет в новом качестве без дополнительных действий с его стороны. Для этого не нужно проходить военную службу или базовую общевоенную подготовку (БЗИН), сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины. «Присвоение военного звания „солдат (матрос) запаса“ одновременно с принятием на военный учет лиц, достигших 25-летнего возраста и не проходивших военную службу или базовую общевойсковую подготовку, без их вызова в ТЦК и СП», — говорится в сообщении Министерства обороны.
Изменения в учете женщин с медицинским образованием
Кроме того, обновлен порядок представления данных о женщинах, получающих медицинское или фармацевтическое образование. Теперь учебные заведения обязаны подавать списки таких женщин в ТЦК в течение 7 дней после завершения обучения. Прежде это нужно было делать еще за два месяца до выпуска.
Эта норма касается выпускниц медицинских вузов, колледжей и техникумов, которые в соответствии с законодательством подлежат военному учету. Таким образом, Минобороны актуализировало сроки предоставления информации, приблизив их к реальному моменту получения диплома.
Эти изменения являются частью масштабного обновления правил военного учета, которое происходит в 2024-2025 годах. Правительство стремится автоматизировать процессы учета, уменьшить нагрузку на граждан и ТЦК, а также обеспечить своевременное обновление военнообязанных баз данных без необходимости личной явки.