Мужчины после 25 лет больше не обязаны появляться в ТЦК для изменения статуса: новые правила от Минобороны

Военный учет изменен

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Министерство обороны Украины упростило процедуру перехода мужчин из призывного на военнообязанный статус. Теперь мужчины, достигшие 25-летнего возраста, больше не должны самостоятельно обращаться в территориальные центры комплектования (ТЦК), чтобы изменить свой статус в военном учете. Все необходимые изменения будут происходить автоматически .

Изменения в военном учете

Данные будут вноситься в реестр без личной явки

Согласно разъяснению Министерства обороны, после достижения 25-летнего возраста мужчины, его учетные данные в течение 30 дней будут автоматически обновляться в Едином государственном реестре военнообязанных. В этот период будет происходить изменение учетного статуса с призывника на военнообязанного без обязанности лично являться в ТЦК.

После обновления данных таким гражданам будет присваиваться первоначальное воинское звание — «солдат (матрос) запаса». Это значит, что мужчина переходит в запас и становится на военный учет в новом качестве без дополнительных действий с его стороны. Для этого не нужно проходить военную службу или базовую общевоенную подготовку (БЗИН), сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины. «Присвоение военного звания „солдат (матрос) запаса“ одновременно с принятием на военный учет лиц, достигших 25-летнего возраста и не проходивших военную службу или базовую общевойсковую подготовку, без их вызова в ТЦК и СП», — говорится в сообщении Министерства обороны.

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Изменения в учете женщин с медицинским образованием

Кроме того, обновлен порядок представления данных о женщинах, получающих медицинское или фармацевтическое образование. Теперь учебные заведения обязаны подавать списки таких женщин в ТЦК в течение 7 дней после завершения обучения. Прежде это нужно было делать еще за два месяца до выпуска.

Эта норма касается выпускниц медицинских вузов, колледжей и техникумов, которые в соответствии с законодательством подлежат военному учету. Таким образом, Минобороны актуализировало сроки предоставления информации, приблизив их к реальному моменту получения диплома.

Изменения в военном учете женщин

Эти изменения являются частью масштабного обновления правил военного учета, которое происходит в 2024-2025 годах. Правительство стремится автоматизировать процессы учета, уменьшить нагрузку на граждан и ТЦК, а также обеспечить своевременное обновление военнообязанных баз данных без необходимости личной явки.