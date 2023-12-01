Муженко рассказал о "точках напряжения" на фронте: где ситуация сложная

В частности, "горячее" в Донецкой области и в Запорожской области.

Пока ситуация на фронте на войне в Украине "имеет определенные точки напряжения". На некоторых участках напряженно. В частности, это район Купянска, Авдеевки и т.д.

Об этом в интервью ВВС рассказал генерал, бывший начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко.

Он отмечает, что официальные источники ситуацию на фронте трактуют как продление контрнаступления украинских Вооруженных сил, а российская сторона демонстрирует тоже такое широкомасштабное наступление. Впрочем, реальная ситуация отличается от звучащих в СМИ комментариев, говорит Муженко.

"Ситуация на фронте имеет определенные точки напряжения. Особенно это касается Купянского направления, где Россия действительно атакует наши подразделения. На Лиманском направлении есть задача вытеснить наши войска за барьерный рубеж — реку Оскол в районе Купянска и за реку Черный Жеребец в направлении Лимана. Далее мы видим бои в районе Бахмута. Авдеевка – очень сложная ситуация для Вооруженных сил Украины. Атаки, которые не прекращаются с 10 октября", — отмечает Муженко.

Также, по его словам, более интенсивными стали боевые действия в районе Марьинки Донецкой области, где российские войска пытаются вытеснить украинские подразделения из западных окраин.

Тем временем на Ореховском или Запорожском направлении -х в районе Роботино, Вербовое — есть определенные активные действия с украинской стороны, а также контратаки со стороны российских оккупационных войск.

"Непростая ситуация, которая сложилась в низовьях Днепра на Херсонском направлении. Там украинские войска завладели плацдармом, который требует расширения. Как раз с целью расширения этого плацдарма и ведутся украинские действия. У российских войск задача сбросить украинские войска с этого плацдарма, отвоевать его и, как минимум, отбросить их на правый берег", – рассказал генерал.

Напомним, на оккупированных территориях враг построил более 6 тысяч километров окопов, укреплений и фортификационных сооружений. Наиболее защищенными от нашего наступления оккупированные территории Запорожской – 1869 км, Донецкой – 1865 км, Луганской – 1140 км и Херсонской – 886 км областей. Кто разрешил России построить тысячи километров "зубов драконов" и "линий Суровикина" и можно ли их уничтожить — читайте в материале ТСН.ua.

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