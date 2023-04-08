"Мужественно боролся за свою страну": на фронте погиб историк со Львовщины Игорь Рыгель (фото)

Кузнечные работы защитника украинцы могли видеть в фильмах "Захар Беркут", "Сторожевая Застава", "Казаки", "Лживая история" и многих других.

На войне 7 апреля погиб историк, реконструктор и кузнец Игорь Рыгель родом из Львовщины, ушедший на фронт добровольцем после полномасштабного вторжения России.

Об этом сообщили в Зимноводской территориальной громаде.

37-летний защитник был родом из села Холодновидка Львовской области. У павшего бойца остались родители, сестра, много друзей и людей, восхищавшихся его талантом.

"Игорь Рыгель добровольцем ушел на фронт. Он мужественно боролся за свою страну. После полученных ранений в российско-украинской войне 7 апреля жизнь воина оборвалась. В это тяжелое время низко склоняем головы перед светлой памятью защитника, погибшего за мирное небо над Украиной", – говорится в сообщении тергромады.

О гибели Рыгеля сообщили и во Львовской национальной академии искусств, где боец получил образование.

"На фронте погиб Игорь Рыгель, выпускник кафедры художественного металла ЛНАИ. Художник, кузнец, историк, реконструктор, воин, герой… Навсегда в наших сердцах!" – говорится в заявлении учебного заведения.

В Академии также опубликовали работы бойца, которые он создавал в своей кузнице. В частности, выложили дипломную работу талантливого мастера – набор кованой мебели.

Фото с Facebook-страницы Юрия Шепетовского

О тяжелой потере пишут в Сети и друзья Рыгеля. Так, Антонина Белинская вспоминает защитника Украины как чрезвычайно талантливого и очень веселого человека.

"Ты был мне очень близким другом, мы даже шутили, что знакомы не одну жизнь, поэтому можем считать себя родственниками...)) Я знала о тебе все, а ты обо мне... Ты жил на высоких оборотах, на полную грудь, ты вдохновлял меня, читал мне лекции по истории и искусствам, открыл для меня много художников и научил правильно смотреть на них, научил правильно рисовать в перспективе... Умел поддержать и ободрить этими своими глупыми шутками, которые я до сих пор не понимаю, но это заставляло меня улыбаться", – поделилась воспоминаниями Белинская.

Она также сообщила, что работы Рыгеля украинцы могли видеть в фильмах "Захар Беркут", "Сторожевая Застава", "Казаки", "Лживая история" и многих других.

Фото с Facebook-страницы Юрия Шепетовского

Фото с Facebook-страницы Юрия Шепетовского

В Клубе исторической реконструкции "Лодь" гибель бойца назвали невыразимой потерей для членов организации и всего реконструкторского движения Украины.

"Этот день принес горькую весть о смерти от ранений невероятно талантливого человека, Мастера и Художника с большой буквы. До сих пор сложно поверить. Игорь Рыгель — автор многих неповторимых исторических реплик в области кузнечного ремесла. Пал смертью храбрых. Невыразимая потеря для всех нас и реконструкторского движения Украины!" – говорится в сообщении клуба "Лодь".

Фото с Facebook-страницы Юрия Шепетовского

Напомним, на Бахмутском направлении погибли пять военнослужащих первого отдельного механизированного батальона "Волки Да Винчи", которым до своей гибели командовал Дмитрий Коцюбайло с позывным "Да Винчи".

Взрывы во включении: оперативка из Бахмута

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