Музыкант-воин Положинский раскрыл, чем занимается на службе и где сейчас находится

Также артист рассказал, почему был вынужден делать операции на глазах и как сейчас себя чувствует.

Экс-фронтмен группы "Тартак", а с начала полномасштабной войны военный ВСУ Александр Положинский рассказал, чем сейчас занимается на службе и где находится.

Артист поделился, что военное руководство назначило ему задачу. Исполнитель находится в Киеве и ведет в рамках службы программу на "Армия FM". В частности, на радио часть работников – это военные ВСУ.

"Это программа, которую я делаю в рамках своей службы на "Армия FM", где часть работников и ведущих – это военнослужащие Вооруженных сил Украины. Меня туда направило руководство мое. Сказали: "Так, иди на радио, делай программу". Я кручу разную музыку, зарубежную и украинскую, ко мне часто приходят гости", — рассказал певец в программе "Ранок у великому місті".

Александр Положинский / Фото: instagram.com/oleksandrpolozhynskyi

Также Положинский рассказал об операциях на глазах, которые он перенес в марте. Артист признался, что у него были серьезные проблемы со зрением. Особенно это чувствовалось, когда исполнитель служил на фронте и выполнял боевые задания. Положинский воспользовался тем, что сейчас находится в Киеве, взял направление в госпитале и сделал операцию. Как признался артист, его зрение наконец-то значительно улучшилось.

"Это, можно сказать, плановая операция. У меня давно начались проблемы со зрением. Сейчас наконец-то благодаря тому, что я прохожу службу в Киеве и получил направление из госпиталя, мне сделали операцию. Я очень доволен. Именно во время пребывания на фронте и разных полевых выходов я испытал неудобства, связанные с тем, что я вынужден ходить в линзах", — поделился певец.

Александр Положинский / Фото: instagram.com/oleksandrpolozhynskyi

Напомним, недавно еще один певец – лидер группы "Фиолет" Сергей Мартынюк – отправился добровольцем служить на фронт. Музыкант делился, как проходят его военные учения.

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