Музыкант-защитник Андрей Хлывнюк получил награду Совета нацбезопасности и обороны Украины

Награду вручают, в частности, за весомый вклад в дело обеспечения нацбезопасности.

Лидер группы "Бумбокс", а ныне военный Андрей Хливнюк похвастался отличием от Совета национальной безопасности и обороны Украины.

В сторис своей страницы в Instagram музыкант, защищающий Украину от российских оккупантов и являющийся пилотом ударного дрона Punisher, разместил фото с нагрудным знаком, которым его наградили:

"Заработаем на новые средства, научимся и учим других. Будем работать на поле боя и в тылу, пока наша земля станет свободной. Служу народу Украины. Спасибо за доверие!" – подписал фото с отличием Хливнюк.

Андрей Хлывнюк получил отличие от СНБО / Фото: instagram.com/andriihorolski

Отметим, что нагрудный знак "Защитнику Украины" СНБО вручает за весомый вклад в дело обеспечения национальной безопасности и обороны Украины, добросовестную военную службу, героизм и профессионализм.

Напомним, несколько месяцев назад Андрей Хливнюк в одном из интервью сделал прогноз по поводу того, когда закончится война. Впрочем, музыкант-защитник настроен не слишком оптимистично. По словам Хливнюка, война только началась и продлится очень долго. По меньшей мере, на протяжении всей его жизни.

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