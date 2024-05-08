МВД отчиталось об атаке по Украине: есть раненые, что известно о "прилетах"

Над ликвидацией последствий ударов работают 350 спасателей и 100 единиц спецтехники.

Российские войска атаковали семь регионов Украины в ночь на 8 мая. В результате ударов пострадали три человека, были попадания по объектам энергетической инфраструктуры, повреждены 30 жилых домов, автомобили.

Об этом глава МВД Украины Игорь Клименко сообщил в Сети.

"Враг атаковал 7 регионов Украины. В Киевской области пострадали два человека, в Кировоградской области — один ребенок", — отметил министр.

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Так, россияне ударили по объектам энергетической инфраструктуры, около 30 жилых домах, общественному транспорту, автомобилям. В Запорожье повреждено здание пожарно-спасательной части.

Над ликвидацией последствий обстрелов работают 350 спасателей и 100 единиц специализированной техники.

В целях безопасности на месте ликвидации пожаров спасатели используют автолестницы с системами пенного тушения, тактический робот для тушения огня, тепловизоры, приборы для контроля за движением конструкций.

"В День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне россия в очередной раз продемонстрировала миру свою террористическую сущность. Следователи полиции фиксируют каждое военное преступление", — подчеркнул Клименко.

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Работники ГСЧС ликвидируют последствия атаки по Украине 8 мая/Фото: телеграм-канал главы МВД Игоря Клименко

Напомним, ночью РФ запустила по Украине ракеты разных типов и дроны-камикадзе. Силы ПВО сбили 59 целей из выпущенных врагом 76-ти. В ряде регионов есть попадания по энергетической инфраструктуре.

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