Мы берем все, что нам дают: Зеленский ответил, готова ли Украина получить от Финляндии истребители F-18

Наше государство нуждается в самолетах F-16, однако не откажется от какой-либо помощи.

Украина готова получать любые виды самолетов. В частности, и истребители от Финляндии F-18 Hornet, которые там планируют вывести из эксплуатации.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, приоритетными для Украины именно F-16 – из-за их количества, которое может обеспечить потребности украинских Воздушных сил. Однако наше государство готово получать любые типы самолетов.

"Мы на войне. Мы берем все, что нам дают, чтобы защищать свое государство. Мы готовы учиться на всем, что плавает и летает. Если Финляндии не нужны F-18, то давайте – мы с удовольствием их примем", – подчеркнул. Владимир Зеленский.

Он также добавил, что Украина заинтересована в большем количестве бронетранспортеров. В частности, этот вопрос обсуждался на встрече с премьером-министром Финляндии Петтери Орпо.

Напомним, что оккупанты в День Независимости Украины могут усилить ракетные атаки.

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