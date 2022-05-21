"Мы будем бороться за возвращение каждого нашего военного": Верещук встретилась с родными пленных морпехов из "Азовстали"

"Мы будем бороться за возвращение каждого нашего военного": Верещук встретилась с родными пленных морпехов из "Азовстали"

Вицепремьер — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук встретилась с родными пленных морпехов из 36-й бригады, которые находились на "Азовстали".

Во время разговора Верещук заверила родных защитников Мариуполя, что Украина вернет домой каждого военнослужащего.

Об этом министерша написала на своей странице в Telegram.

"Сегодня в Доме офицеров встречались с родными пленных морпехов из 36-й бригады. В это непростое и тревожное время искренний разговор между властью и родными военных особенно важен. Держимся вместе, сохраняем спокойствие, поддерживаем друг друга. Мы будем бороться за возвращение каждого нашего!", – отметила Верещук.

Заметим, 20 мая президент Владимир Зеленский сообщил, что из "Азовстали" были эвакуированы практически все люди. По данным министерства обороны Великобритании, из "Азовстали" эвакуировали 1700 защитников Мариуполя, украинские власти не называют количество военных.

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