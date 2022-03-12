"Мы будем пытаться каждый день, чтобы спасать наших людей", — Зеленский о "зеленых коридорах"

По словам президента, российская сторона должна обеспечить тишину по каждому из маршрутов.
В Мариуполь в субботу, 12 марта, удалось отправить гуманитарный груз. Заработал "зеленый коридор" для эвакуации жителей.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении.
"Мы будем пытаться каждый день, чтобы спасать наших людей. Я благодарен каждому водителю, который пытается реализовать эту сложную миссию, благодарен представителям церкви, которые присоединились к попыткам защитить гуманитарный коридор в Мариуполе от обстрелов. Украинские войска со своей стороны гарантируют полную тишину по всему маршруту, чтобы Мариуполь получил еду, получил воду, получил медикаменты и чтобы мирные жители города Мариуполя могли выехать на безопасную территорию", — отметил он.
По словам главы государства, также подготовлены гуманитарные коридоры из Макарова, Бородянки, Тростянца, Сум, Полтавы, Лебедина, Конотопа, Великой Писаревки, Краснополья, Пологов, Токмака, Гостомеля, Козаровичей, Микуличей и Андреевки в Киевской области.
"Российская сторона должна обеспечить тишину по каждому из этих маршрутов. Иначе, что тогда вообще может гарантировать Россия на любых переговорах?", — резюмировал президент.
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