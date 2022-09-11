"Мы будем со светом и газом. И без вас": Зеленский обратился к россиянам и показал последствия ракетных ударов

Он подчеркнул, что украинцы никогда не согласятся на "дружбу и братство" с Россией. Зеленский обьяснил, что "холод, голод, тьма и жажда – для нас не так страшно и смертельно, как российские "дружба и братство".

Об этом президент написал в социальных сетях.

Владимир Зеленский назвал обстрелы Харькова очередным террористическим актом РФ.

"Преднамеренные и циничные ракетные удары по гражданской критической инфраструктуре. Никаких военных объектов. Обесточены Харьковская и Донецкая области. В Запорожской, Днепропетровской, Сумской — частичные проблемы с питанием", — пояснил президент.

Владимир Зеленский подчеркнул, что таким образом оккупанты не смогут сломить сопротивление украинцев, которые никогда не согласятся на "дружбу и братство" с оккупантами.

"Вы до сих пор думаете, что мы "один народ"? Вы до сих пор думаете, что сможете нас испугать, сломать, склонить к уступкам? Вы действительно так ничего и не поняли? Не поняли, кто мы? За что мы? О чем мы? Читайте по губам: "Без газа или без вас? Без вас. Без света или без вас? Без вас. Без воды или без вас? Без вас. Без еды или без вас? Без вас. Холод, голод, тьма и жажда – для нас не так страшно и смертельно, как ваши "дружба и братство", — подчеркнул президент.

Зеленский добавил, что граждане Украины будут иметь и еду, и газ, и свет и жить спокойной жизнью без российских оккупантов.

"Но история все расставит по местам. И мы будем с газом, светом, водой и едой.. и БЕЗ вас! ", — написал президент и опубликовал видео обстрелов Харькова.

Напомним, во время воздушной тревоги часть областей Украины осталась без электричества.

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