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"Мы были в очень сложной ситуации": Залужный вспомнил начало войны и рассказал о важном замысле

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
1474
Время на прочтение
2 мин
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"Мы были в очень сложной ситуации": Залужный вспомнил начало войны и рассказал о важном замысле

Фото: Associated Press

Военная наука в России развита на высоком уровне, подчеркнул военачальник.

Главнокомандующий Вооруженными силами Валерий Залужный, вспоминая начало войны, говорит: Украина была в сложном положении. Впрочем, отмечает он, ВСУ морально готовы были убивать российских оккупантов.

Об этом он рассказал в документальном проекте Дмитрия Комарова.

"Мы были в очень сложной ситуации. Единственный шанс — выработать такой замысел, который позволил бы в кратчайшие сроки нанести противнику максимальные потери. Для того чтобы он отказался от решения своих основных стартегических задач и сосредоточился на другом", — заявил военачальник.

Залужный говорит, что, по его мнению, военная наука в России развита на высоком уровне. Именно поэтому враг подробно планировал свою "спецоперацию".

"Соответственно, подходя к такому вопросу, как полномасштабная агрессия против Украины, подготовка к ней проходила комплексно по всем сферам деятельности вооруженных сил РФ. Я в этом уверен, эта операция планировалась достаточно подробно", — сказал Валерий Залужный.

Напомним, в годовщину полномасштабного вторжения России в Украину главнокомандующий обратился к украинцам с заявлением. Валерий Залужный заявил, что основа нашей стойкости – люди. По его словам, за девять лет войны мы стали крепче бетона и стали.

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Дата публикации
Просмотры
1474
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