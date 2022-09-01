"Мы чувствуем себя заложниками", — сотрудница Запорожской АЭС

Сотрудников ЗАЭС ежедневно обыскивают российские военные, чтобы те не смогли пронести на работу телефоны, флешки или карты памяти.

Сотрудница, которая сейчас работает на Запорожской атомной электростанции, чувствует себя заложницей.

Об этом женщина рассказала CNN.

Ольга, чье имя было изменено, чтобы защитить ее личность, сказала, что условия труда сотрудников на станции "очень напряженные", и отметила, что российские охранники зачастую агрессивны.

"Не дай Бог вам не так взглянуть на охранника. Вас могут бросить в подвал", — сказала она в телефонном интервью CNN в четверг, 1 сентября.

По словам Ольги, сотрудников каждый день обыскивают российские военные, чтобы те не смогли пронести на работу телефоны, флешки или карты памяти.

Беседуя со своего дома в оккупированном Россией городе Энергодар, женщина сказала, что оставалась дома во время визита Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), поскольку, по ее словам, была напугана "постоянными обстрелами".

Ольга сказала, что она не уверена, что миссия МАГАТЭ получит полную картину, но надеется, что они увидят "всех (российских – ред.) солдат, оборудование, вертолеты и ущерб, причиненный их обстрелом".

Несмотря на визит МАГАТЭ, Ольга сказала, что ее будущее кажется мрачным.

"Все наши желания, наша свобода, потребности и воля были вытеснены из нас, и мы просто ждем", — сказала она.

Напомним, военная разведка сообщила, что оккупанты готовятся эвакуировать с территории ЗАЭС сотрудников "Росатома".

Миссия МАГАТЭ: три ключевых задания на Запорожской АЭС / Герман Галущенко