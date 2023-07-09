"Мы давали присягу": Святослав "Калина" Пономарь ответил, будет ли освобождать Украину от оккупантов

Легендарный украинский командир поблагодарил Зеленского и всех, кто причастен к их освобождению из плена России.

Заместитель командира "Азова" Святослав Паламар ("Калина") по возвращении из российского плена выступил с первым заявлением, в котором рассказал, планирует ли возвращаться на военную службу.

Об этом "Калина" сказал во время выступления во Львове 8 июля.

"Переполняют эмоции, но должен сказать. Всегда думал, как образно, без подробностей описать нас в Турции. И приходят в голову только слова известной украинской поэтессы, мать поэзии Леси Украинки. Это то, как нам было в Турции", — поделился впечатлениями " Калина".

Далее он процитировал стихотворение Леси Украинки, изменив последние фразы.

"Мы паралитики с блестящими глазами,

Душой сильны, волей слабы,

За спинами у нас растут орлиные крылья,

Но наручниками мы были прикованы к турецкой земле", — сказал легандарный украинский командир, поблагодарив Зеленского, его команду и всех, кто "нашел ключик, чтобы открыть наручники".

"Мы вернулись и дальше будем делать свою работу. Мы военные, мы давали присягу", – заинтриговал он.

Возвращение командиров "Азовстали" в Украину: что известно

Напомним, через полгода, 8 июля, в Украину из Турции из российского плена вернулись легендарные командиры "Азовстали" — Денис Прокопенко, Святослав Паламарь, Сергей Волынский, Олег Хоменко, Денис Шлега. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский. В этот же день вечером глава государства и "азовцы" прибыли во Львов. Там состоялся молебен к 500-му дню войны.

В России обиделись на Турцию, потому что она якобы вернула командиров защитников "Азовстали" в Украину без согласования этого вопроса с Москвой. С таким заявлением выступил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

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