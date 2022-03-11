"Мы делаем многое, но это выполнить не можем": Трюдо рассказал, что прямо отказал Зеленскому в закрытии неба

"Мы делаем многое, но это выполнить не можем": Трюдо рассказал, что прямо отказал Зеленскому в закрытии неба

Кроме того, Трюдо выразил надежду, что Путин не применит ядерное оружие, однако не смог полностью исключить этот вариант.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо во время разговора с Владимиром Зеленским отказал ему во введении силами НАТО бесполетной зоны над Украиной.

«Это разрывает сердце, когда ты должен сказать, что мы можем сделать очень много для поддержки, однако риск эскалации, риск вовлечения НАТО в непосредственный конфликт, если мы пошлем самолеты НАТО в Украину сбивать российские самолеты… Мы делаем очень много, все, что можем, но именно это мы не можем выполнить”, — рассказал он в интервью CTV News.

Кроме того, Трюдо выразил надежду, что Путин не применит ядерное оружие, однако не смог полностью исключить этот вариант.

"Многие из нас считали, что он и в Украину вторгаться не будет", — резюмировал он.

Между тем, в федеральном парламенте Канады зарегистрировали четыре петиции с требованиями правительства закрыть небо над Украиной и направить сюда миротворцев. Авторы петиции требуют от правительства оказывать прямую военную помощь Украине.

ТСН.ua