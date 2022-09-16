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"Мы делаем все": Путин на встрече с премьером Индии Моди вновь солгал по поводу войны в Украине

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"Мы делаем все": Путин на встрече с премьером Индии Моди вновь солгал по поводу войны в Украине

Фото: Associated Press

Фюрер Путин вновь прибег к обещаниям о скором окончании войны, которую РФ развязала против Украины.

Глава Кремля Путин вновь прибег к обещаниям и лжи. В этот раз на встрече с премьером Индии Моди он солгал, сказав, что делает все для того, чтобы война закончилась как можно скорее.

Соответствующее видео начало появляться в соцсетях.

“Я знаю вашу позицию по поводу конфликта в Украине. Мы делаем все для того, чтобы это все прекратилось как можно скорее. К сожалению, противоположная сторона, руководство Украины заявило об отказе от переговорного процесса. Заявило о том, что хочет добиться своей цели военным путем, как они говорят, на поле боя. Однако мы будем вас держать в курсе того, что там происходит”, – подчеркнул Путин.

Напомним, что в Кривом Роге покраснела вода в реке Ингулец после ракетного удара.

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