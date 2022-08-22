"Мы держим под огневым контролем транспортные артерии" — Гуменюк об эвакуации оккупантов на правый берег Днепра

Ждать эвакуации группировки российских войск с правого берега Днепра в Херсоне не то, что нужно, ВСУ прилагают все усилия для того, чтобы она была максимально эффективной и быстрой.

Об этом в эфире телеканала "FreeDom" рассказала начальница Объединенного координационного пресс-центра сил обороны "Юга" Украины Наталья Гуменюк.

"То, что мы держим под огневым контролем транспортные артерии, говорит о том, что мы не разрушаем инфраструктуру, а корректируем планы врага. Да, мы всеми возможными силами на таком большом расстоянии намекаем и указываем им направление движения и они достаточно послушно перевозят все свое намародеренное имущество, в том числе привезенные семьи, на левый берег для того, чтобы обеспечить себе определенную безопасность, поскольку осознают, что быть зажатыми между правым берегом и Вооруженными силами Украины – это достаточно проблематично", — отметила она.

По ее словам, те военнослужащие, которых ВСУ взяли в качестве обменного фонда во время одной из штурмовых операций, подтверждают эту теорию и еще раз говорят о том, что офицерский состав готов покинуть свои подразделения и эвакуироваться вслед за бывшим командованием и коллаборационными властями.

"Вот это деморализующий элемент в войске достаточно силен и расшатывает изнутри его очень серьезно", — резюмировала Гуменюк.

Напомним, оккупанты усиливают группировку на юге и формируют 50 нацбатальонов.

Читайте также: