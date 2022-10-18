"Мы для них цель №1 всегда": Маляр назвала три основных составляющих, которые не позволят российской агрессии повториться

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что украинцы должны понимать, что Россия всегда будет врагом Украины.

Об этом она рассказала в интервью для медиаплатформы "Мы — Украина".

"Это главное о чем мы сейчас должны договориться в нашем обществе и понять. Даже после нашей победы, которая непременно будет, Россия никуда не исчезнет, это наш исконный враг. Такая геополитика. Так случилось, что наша родина стоит рядом со страной, которая есть империей, которая всегда будет иметь имперские амбиции, которая, по сути, недоимперия без Украины. Мы для них цель №1 всегда", – заявила она.

По словам Маляр, для Украины неважно, кто в России находится у власти.

"Для этого мы должны понять, что для нас не имеет значения, кто там у власти. У них умирает один Путин и приходит другой Путин. Это такая культура, это такой социум и это такое государство. Поэтому у нас собственно в случае их распада, мы должны понимать, что будет оставаться вот эта имперская часть, которая будет посягать на Украину, мы должны все осознать и договориться, что у нас только один путь. мы должны сделать все, чтобы больше этого не произошло", – подчеркнула она.

Замминистра назвала три главных компонента, которые не позволят войне повториться.

"Первое – это полная милитаризация, военный режим существования: каждый человек должен быть подготовлен, у нас полностью должно быть обеспечено все вооружение для этого, должна быть высокопрофессиональная армия. Второе – это экономика. Наша экономика должна быть такой, чтобы России было дорого сюда идти" Третье – союзы и договоренности с другими государствами.Вы сами видите, что в нашей войне без помощи западных партнеров нам было бы крайне сложно выстоять.У нас есть дух, у нас есть сопротивление, профессиональность, но нам нужно оружие это наш пожизненный рецепт, если мы хотим, чтобы Украина существовала как государство", – подытожила Маляр.

Поражение России в войне

Президент Украины Владимир Зеленский 14 октября заявил, что Россия уже находится в атмосфере своего поражения и безнадежности в войне. По мнению главы государства, у оккупантов нет и не будет шансов выиграть.

В этот же день Подоляк сказал, что мир наконец-то должен понять – выполнение ультиматумов РФ лишь масштабирует войну, сделает ее бесконечной, придаст миру нестабильность. Зло нужно остановить и наказать.

По оценкам американского политолога и философа Фрэнсиса Фукуямы, мобилизация в России не повлияет масштабно на ситуацию с войной, а у Украины есть шансы победить до конца зимы.

Комментируя войну в Украине, министр обороны Великобритании Бен Уоллес сказал, что сверхдержавы по-прежнему проигрывали войны, однако Россия – не сверхдержава. Министр полагает, что оккупанты проигрывают войну из-за своего потенциала и ошибочных "стратегических предположений" руководства РФ.

По оценкам главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, война не закончится до конца 2022 года, однако будет длиться не годами, а месяцами.

Эксперт Украинского института будущего Иван Ступак рассказал, что произойдет после завершения войны России против Украины.