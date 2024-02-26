"Мы должны бороться": Зеленский высказался об освобождении от оккупантов Крыма

Президент поблагодарил всех, кто не забывает об украинском полуострове и помогает нашим защитникам.

Президент Украины Владимир Зеленский высказался об освобождении от оккупантов Крыма.

Об этом глава государства написал на своей странице в соцсети.

По его словам, вернуть все временно захваченные россиянами территории возможно благодаря борьбе.

“С 26 февраля 14-го года и по сей день очень многое изменилось, и каждый осознает, какое направление у этих огромных изменений. Мы можем завершить эту войну на своих украинских условиях. Можем вернуть из оккупации свою землю и людей. Можем привлечь Россию к справедливой ответственности за содеянное. Но чтобы это было, мы должны бороться”, — сказал президент.

Он также поблагодарил всех, кто не забывает об украинском полуострове и помогает нашим защитникам.

"Кто помогает нашим воинам. Кто борется в Крыму против окупантов. Кто не отдает собственной душе русскому злу. Кто помогает освобождать людей, репрессированных российским режимом, кто поддерживает этих людей и сохраняет их веру – веру в справедливость, в ее силу и в Украину. Возвращение всех наших пленных, возвращение всех депортированных из Украины, возвращение крымских политических заключенных является нашим безусловным приоритетом. И я благодарен всем странам, которые нам с этим помогают", — подчеркнул Владимир Зеленский.

Напомним, что в Украине 26 февраля отмечают День сопротивления российской оккупации Крыма.

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