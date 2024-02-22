"Мы должны были выстоять": генерал Павлюк откровенно рассказал о первых днях российского вторжения на востоке

С осени 2021 года штаб Операции объединенных сил (ООС), который тогда возглавлял Александр Павлюк, приступил к выполнению определенных действий для того, чтобы успешно встретить захватчика и нанести ему максимальное поражение. Ведь, по словам генерала, уже тогда стала понятной большая вероятность полномасштабной войны.

Об этом командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-лейтенант Александр Павлюк рассказал в интервью для проекта "Донбасс Реалии" ("Радио Свобода"), передает телеканал "Эспресо".

"Командующим ООС я был назначен еще в июле 2021 года, и проведя анализ, уже осенью мы поняли большую вероятность полномасштабной войны. Масштабы войны тогда трудно было понять, но было очевидно, что она захватит территории Луганской и Донецкой областей. Мы анализировали действия противника, его превентивные мероприятия, разведывательные функции, которые они выполняли вдоль границы. Все признаки были, что мы встретим врага не только из так называемых ДНР и ЛНР, но и с территории России", - рассказал Павлюк.

В течение пяти месяцев ООС готовились к отражению полномасштабной агрессии. Уже в январе-феврале 2022 года поступали телеграммы от ГУР, ведь предполагалось, что такой вариант возможен.

"На февраль было сделано, я думаю, максимально все, чтобы достойно встретить врага. Все позиции были усилены, просчитаны и проиграны все возможные варианты действий, перемещены все резервы, как минимум два раза проводились полномасштабные тренировки накануне вторжения, несмотря на то, что локальных тренировок было проведено много - это сыграло решающую роль. Поскольку в первый день, когда был нанесен удар по всем командным центрам, пунктам управления, местам, где б должны были быть скопления наших войск и склады, эти удары пошли в пустое место", - рассказал генерал-лейтенант.

По его словам, было ясно, что соотношение сил и средств было и будет не в пользу Украины.

"Но у нас вариантов не было, мы должны были выстоять, потому что за нами была вся Украина", – сказал он.

В первые дни Генштаб сообщал, что на территорию Украины вошли 90 батальонно-тактических групп. Что касается вражеских сил в зоне ответственности Павлюка, он назвал по меньшей мере 1-й и 2-й армейские корпуса "ЛНР", "ДНР", а также подразделения 1-й танковой армии, 20-й танковой армии и 8-й общевойсковой армии противника.

"То есть преимущество было огромным. Если брать только группировки 1-го и 2-го корпуса, то 35 тысяч было до начала мобилизации. Где-то примерно столько же они и призвали, которые потом пошли на усиление переднего края, чтобы сковать наши действия", - добавил он.

В то же время эти корпуса не оправдали того доверия, которое на них возлагалось российскими оккупационными войсками. Даже при усилении этих корпусов российскими штатными подразделениями они не смогли выполнить все поставленные перед ними задачи. Но воевали они все-таки достаточно мощно.

"Я скажу, что непросто было, учитывая огромное преимущество противника и полный его контроль воздуха, удержать линию обороны, когда тебя лупят со всех сторон, это очень непросто. Наши люди совершили чудо, это действительно подвиг, потому что никто не ожидал, что в таком состоянии, при таком преимуществе мы сможем выстоять и много чего до сих пор держим того, что было у нас до начала войны", - рассказал он.

Опаснее всего, по его словам, было в Луганской части нашей обороны, потому что противник наступал и с севера, и с юга, и с востока.

"Бригады попадали в окружение, потому что сил и средств, чтобы остановить нашествие с трех сторон, не было. Но те резервы, которые были, мы выдвинули по рубежу Счастье – Старобельск – Беловодск, они сыграли свою роль, остановили темпы, что нам дало возможность перегруппировать свои силы, средства и занять рубеж, который мы продолжали удерживать. Мы остановили нашествие. За три дня вражеская группировка, которая шла первоочередной, мы настолько ее разодрали, что реально уже шли мобилизованные. Мобилизованных было очень много", - сказал Павлюк.

Уже 16 февраля стало ясно, что будет война, потому что пошли меры мобилизации на оккупированных территориях, говорит генерал.

Он также добавил, что все бригады, стоявшие по линии столкновения, то есть люди, имевшие опыт, выводились, формировались ударные группы.

"Мобилизованные заводились на передний край для того, чтобы сковывать и сдерживать наши действия. Нам удалось их остановить, потому что основные удары на Луганском направлении и в направлении Мариуполя в первые дни были отбиты", - рассказал генерал-лейтенант Александр Павлюк.

Напомним, два года назад глава Кремля Владимир Путин начал полномасштабное вторжение в Украину, опираясь на несколько мифов, в частности о том, что Украина не является "настоящим" государством и слаба в военном плане.

О четырех мифах о войне с Россией ТСН.ua уже рассказывал раньше.

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