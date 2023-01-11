"Мы должны делать больше и еще быстрее": в НАТО прокомментировали ожесточенные бои возле Соледара и Бахмута

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявляет, что ожесточенные в Соледаре и Бахмуте свидетельствуют о необходимости усиления военной помощи для Украины.

Об этом он сообщил 11 января на совместной пресс-конференции с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляен.

"В последние дни мы видели ожесточенные бои возле Бахмута и Соледара на востоке Украины. Это снова свидетельствует о храбрости украинских Вооруженных сил, потому что они борются для защиты своей Родины. Это также свидетельствует, насколько жизненно важно, чтобы мы увеличили нашу военную поддержку для Украины, – подчеркнул Столтенберг.

Он также приветствовал решение США, Германии и Франции отправить Украине боевые машины пехоты Bradley и Marder, а также легкие танки AMX-10RC.

"Наша поддержка имеет большое значение на месте (ред. – на фронте в Украине). И в этот ключевой момент войны мы должны делать еще больше и даже еще быстрее", – подчеркнул Столтенберг.

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Напомним, ранее стало известно, что министр обороны Украины Алексей Резников на ближайшем заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины, на Рамштайне-8 20 января сообщит о вооружении, в котором нуждается Украина. В частности, оружие необходимо ВСУ для контрнаступления и освобождения территорий.

Стоит отметить, что сейчас в Бахмуте и Соледаре продолжаются бои. Сообщения РФ о якобы взятии Соледа и окружении Бахмута не соответствуют действительности.

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